General Pinto: asumieron los nuevos consejeros escolares
La ceremonia de asunción tuvo lugar esta mañana en la sede del Concejo Deliberante donde juraron los nuevos funcionarios en Educación, Mariana Rodriguez y Gino Márquez.
La ceremonia fue breve y emotiva, a su vez contó con un importante marco de púbico.
Como ocurre en esta instancia se eligieron las nuevas autoridades del Consejo modificando el organigrama del ente.
Presidente: Gino Márquez (nuevo)
Secretaria: Graciela Mudía (continua)
Secretaria: Mariana Rodriguez (nueva)
Tesorera: Debora Campos (continua)
Secretario Administrativo del Cuerpo: Vito Riperto (nuevo)