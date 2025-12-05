General Pinto: asumieron los nuevos consejeros escolares

La ceremonia de asunción tuvo lugar esta mañana en la sede del Concejo Deliberante donde juraron los nuevos funcionarios en Educación, Mariana Rodriguez y Gino Márquez.

La ceremonia fue breve y emotiva, a su vez contó con un importante marco de púbico.

Como ocurre en esta instancia se eligieron las nuevas autoridades del Consejo modificando el organigrama del ente.

Presidente: Gino Márquez (nuevo)

Secretaria: Graciela Mudía (continua)

Secretaria: Mariana Rodriguez (nueva)

Tesorera: Debora Campos (continua)

Secretario Administrativo del Cuerpo: Vito Riperto (nuevo)