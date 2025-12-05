Germania: tras 25 años cerrada, hoy el club Juventud Unida presenta en sociedad su sede recuperada (VIDEO)

Un grupo de simpatizantes del club decidieron desde el 2022 luchas contra el destino y el tiempo reflotando los colores y la mística de esta institución que poco a poco ha ido levantándose entre lo que había quedado.

La ardua tarea requiere de mucho esfuerzo y compromiso, pero también de amor y entrega; así es que a los logros sociales y materiales se le suma uno en este último sentido. Luego de 25 años cerrada, la Comisión puso manos a la obra y tras un año sin parar lograron acondicionar el salón, la sede, para que funciones como comedor y confitería, donde la gente d ela comunidad puede pasar un momento allí. Abierta desde hace aproximadamente un mes, no había sido presentada en sociedad, lo que sucederá este viernes frente al edificio donde se presentarán artistas locales, parte de ellos los integrantes de los talleres con que cuenta el club, y la banda infantil.

Los hermanos Silva, uno el presidente, el otro, a cargo de la conserjería a la que accedió ya que se dedica desde hace años al rubro gastronomía vía delivery, además de ser integrante de la Comisión, hablaron con Distrito Interior de esta nueva meta cumplida.