General Villegas: una persona apuñalada ingresó al hospital esta medianoche
Un hecho que requirió de la intervención policial, pero también del servicio de emergencias médicas, ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Rivadavia esquina Nagore.
De acuerdo a los primeros datos, extraoficiales, una persona de sexo masculino resultó herido de arma blanca por lo que fue trasladado al hospital.
Por el momento se desconocen detalles de la causa y las consecuencias del ataque que generó en el barrio un movimiento atípico por los gritos pidiendo auxilio.