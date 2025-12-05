Los empleados del Relleno Sanitario sorprendieron con la construcción de un árbol de Navidad ecológico

Anoche fue iluminado este novedoso y particular árbol de navidad que los empleados municipales del Relleno Sanitario de General Villegas realizaron y colocaron en el ingreso al complejo que se encuentra ubicado entre las RUtas 188 y 33, junto al cementerio.

Construído con neumáticos desechados, latas y otros elementos que seleccionaron, construyeron esta estructura que por primera vez se realizó.

La iniciativa no solamente decora el lugar, sino que realza el espíritu navideño.

Quienes concurran al lugar, o pasem por allí podrán verlo en cualquier momento del día, ya que no pasará desapercibido, dado su tamaño y diseño, y por las noches por las luces que lo cubren.

Al compartir estas imágenes con Distrito Interior, destacaron el compromiso asumido para darle un toque diferente a su lugar de trabajo. Ganas y originalidad en las personas que pusieron manos a la obra, no solo devolviendo una imagen que agrada, sino por el mensaje en si que representa esta iniciativa.