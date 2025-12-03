La transición: Dante Costamagna presidirá el HCD de General Villegas el 10 de diciembre

El concejal electo por La Libertad Avanza será quien presida el próximo 10 de diciembre la Asamblea Preparatoria.

Esta designación por la cual en la mañana de este martes se reunió con la presidente saliente, Claudia Esain (UCR), se debe a que al tratarse del concejal de mayor edad del bloque ganador de las últimas elecciones, debe asumir la presidencia en la sesión en la que jurarán los concejales entrantes y se designarán las nuevas autoridades legislativas, las que aún no están definidas mas allá de las pretensiones y rumores que circulan desde hace un tiempo.

En este contexto, el próximo 9 de este mes habrá reunión de comisión donde puede haber un pre acuerdo, de lo contrario hasta el 10, en el Salón de los Acuerdos, votación mediante, no habrá definición.

Este año particularmente, si bien las intenciones manifiestas son de armonía y diálogo, está en juego la imagen y mensaje de fortaleza, solidez y convicción que cada espacio dé con sus actos y movimientos, teniendo en cuenta que el mapa legislativo que se forme será con el que se sesionará de cara al 2027, año de elección del próximo intendente.