Información oficial: allanamiento y detención de una mujer por drogas ilícitas en General Villegas

La Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Trenque Lauquen, informó hoy, 2 de diciembre, que el día 26 de noviembre, a las 22 horas aproximadamente, efectivos pertenecientes a la Delegación nombrada, juntamente a personal dependiente de la comisaría de General Villegas, Grupo Operativo, DDI Trenque Lauquen y Destacamento de Seguridad Vial de General Villegas, procedieron a realizar un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Quilmes entre Salta y Tucumán de la ciudad de General Villegas.

A raíz del procedimiento se logró el secuestro de varias dosis de clorhidrato de cocaína listas para ser entregadas a potenciales clientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares, como también elementos de corte y fraccionamiento de la sustancia ilegal.

La investigación llevada a cabo por detectives de Drogas Ilícitas, juntamente con personal de la Delegación de Inteligencia Criminal, lograron determinar, a raíz de seguimientos, filmaciones, análisis de las comunicaciones, que la investigada, identificada como Julieta Anahí Agüero, quien residía en el lugar, y donde cumplía una Pena de Prisión Domiciliaria por Infracción a la Ley 23737 (Comercialización de Estupefacientes), no solo se encontraba incurriendo en el mismo delito, sino que de manera frecuente y burlando los entes de control del Estado, quebrantaba de manera reiterada el cumplimiento de su condena.

Debido a los resultados obtenidos se procedió a la aprehensión y posterior Detención de la nombrada.

La investigación estuvo dirigida por el Titular de la Ayudantía de Causas Complejas y Estupefacientes Trenque Lauquen, Dr. Raúl Carini Hernández; la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 Dr. Martin Butti, el Juzgado de Garantías N°2, a cargo del Dr. Matías Crespo, de acuerdo a lo informado por el Comisario Tomaselli René, Director Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Trenque Lauquen.