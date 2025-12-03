Robaron una Tornado 250 cc. en General Villegas

El rodado faltó en la tarde del martes, estiman alrededor de las 18:30 horas, de un transporte dedicado a encomiendas desde Capital Federal, ubicado en Av. Chassaing Este y Los Ombúes, en el barrio El Progreso.

Su propietario dejó la moto estacionado, como todos los dias, cerca de la vereda pero dentro del predio.

Al terminar su jornada laboral descubrioʻ que faltaba. Era aún de día.

Luego de una búsqueda por las inmediaciones se resignó a que había sido víctima de hurto, por lo que radicó la denuncia, desde la cual la Policía trabaja en la investigación.