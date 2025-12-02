URGENTE: allanan vivienda por un caso de grooming, está involucrado un policía de General Villegas

Esta mañana personal de la DDI y el GTO, con la presencia del Ayudante de Fiscal, el Dr. Guillermo Carballo, llevan a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Zapiola, esquina Azcuénaga, donde vive un efectivo de la Policía Comunal el que se encuentra acusado por el delito de grooming.

En realidad, de acuerdo a la información a la que accedió Distrito Interior, se trata de la utilización de tecnología y medios digitales para la captación de un menor con fines sexuales; delito que se encuadra dentro de lo que se conoce como grooming.

La autoridad judicial confirmó a nuestro medio que el resultado de este operativo es positivo, dado que se logró dar con uno o más elementos electrónicos, que es lo que se buscaba, teniendo en cuenta que serían los utilizados para tal fin.

Por el momento no han trascendido más detalles acerca de la causa y la situación del acusado de unos 44 años.