General Villegas: devolvió una billetera con casi cien mil pesos a pesar de estar sin trabajo y necesitar el dinero

Nelson Ullúa, conocido como Nelson «La Voz», es un conocido «personaje» de nuestra ciudad, perteneciente a una reconocida familia de nuestra ciudad.

Desde hace un tiempo importante, en que fue desafectado de la Municipalidad, se encuentra sin trabajo, realizando esporádicamente changas que le permiten apenas hacerse de dinero para pequeños gastos. Actualmente vive con su mamá en la vivienda familiar del barrio Fonavi II.

Ayer, alrededor de las 20 horas caminaba por la Plaza Principal cuando vio, sobre un banco, una billetera. La tomó, revisó, observando que en su interior había una importante suma de dinero ($ 70.000), y al ver que tenía documentación que permitía identificar a su propietaria, no dudó en devolverla.

La llevó hasta uno de los medios de comunicación, y se la entregó en mano a Claudia Bramajo quien en ese momento se encontraba haciendo el programa con el compromiso que daría la información al aire.

Así fue que luego de mencionarlo un par de veces al aire, la dueña de la billetera, Macarena Aguilera, pasó a retirarla. En su interior estaba todo el contenido, incluyendo los billetes. Reconoció el gesto transmitiéndole a la conductora su agradecimiento a quien le había devuelto la billetera y se retiró.

Nelson, que no esperó nada a cambio, contó sentirse satisfecho por lo realizado, «me hace mucha falta el dinero, pero no era mío», comentó, asegurado que lo haría tantas veces como le sucediera. Anoche, que había realizado un posteo en sus redes (con el teléfono de su mamá, porque tampoco cuenta con un dispositivo propio), leía atento los mensajes de reconocimiento que la gente le dejaba ante la destacable actitud.

Lo descripto es algo lógico, sin embargo se vuelve atípico, y alcanza rango de noticia porque rara vez suceden estas cosas, sin embargo aún pasan.