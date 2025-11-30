IMPORTANTE: en Villegas los bancos cambian de horario el martes

Es oficial el cambio de horario a partir de este 1° de diciembre en todas las entidades públicas y privadas del territorio bonaerense.

En General Villegas se da la particularidad que esto ocurrirá desde el martes, de acuerdo a lo que personal de los bancos Nación y Provincia informaron a Distrito Interior, debido a la necesidad de actualizar los sistemas de alarmas, entre otros.

Mañana lunes las entidades mencionadas abrirán a las 10 hasta las 15 horas.

El martes, hasta el momento, la atencion será desde las 8 hasta las 13, horario de verano.