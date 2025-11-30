El villeguense Juan Antonini ascendió a Primera con Estudiantes de Río Cuarto

Tras igualar 1 a 1 ante Deportivo Madryn, Estudiantes de Rio Cuarto concretó su ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Juan Antonini fue determinante en esta campaña, especialmente en estos dos partidos donde resultó protagonista. En el partido de ida convirtió en el partido de ida y esta tarde siendo el autor del pase que valió el gol del empate que en el global quedó en favor de los ascendidos 3 a 1.

Este año, el otro Antonini, Fermín, ascendió con Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Mismo logro para los hermanos de General Villegas.