Las oficinas de ANSES permanecerán cerradas mañana

Cada 27 de noviembre, el país se dedica a recordar a los trabajadores del sistema previsional. Esta efeméride no solo destaca el rol esencial de estos trabajadores en la administración de jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, sino que también rememora un hito histórico en la construcción del Estado de bienestar argentino.

Frente a este escenario, la ANSES confirmó cómo operará este jueves. La aclaración era esperada porque cada edición del Día del Trabajador Previsional genera consultas sobre atención presencial, reprogramación de turnos y qué gestiones continúan disponibles de manera remota. Aunque la operatoria general está definida, siempre queda cierto margen de duda por la variedad de trámites y el movimiento estacional que suele darse a fin de año.

El viernes 28 las oficinas funcionarán de manera normal