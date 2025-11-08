El 16 de noviembre vuelven las pruebas libres de motos y karts al circuito del club Eclipse

Una vez más, los pilotos de motos y karts de la zona tendrán la posibilidad de girar en el circuito del club Eclipse.

Esta es la cuarta edición de estas pruebas que vienen concentrando una importante cantidad de máquinas y público. Salvo la anterior en la que el clima fue adverso, las restantes siempre fueron multitudinarias.

Los pedidos de nuevas fechas para este tipo de jornadas se suman, por lo tanto los organizadores decidieron, antes de terminar el año, organizar una más.

El domingo 16 de noviembre de 14 a 20 horas, los amantes de los fierros tienen esta cita para disfrutar tanto desde adentro como desde afuera.

Seguridad, cantina variada, precios accesibles y un ambiente de amigos, son algunas de las cosas que destacan a estas pruebas libres.