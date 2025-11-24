Dos camionetas chocaron de frente entre Germania e Ingeniero Balbin

La violenta colision ocurrió este lunes al mediodía en el camino que une ambas localidades, pertenecientes, al distrito de General Villegas.

Se desconocen las causas por el que los conductores no se advirtieron, protagonizando el accidente que derivó en ambos trasladados a centros de salud, uno de ellos al CAPS de Germania y el restante al hospital, aparentemente, ambos se encuentran fuera de peligro.

Actualmente, y a la espera de las pericias los vehículos permanecen en el lugar.

Los protagonistas tiene sus domicilios en Balbin y Germania.