ESTA MAÑANA: 4 allanamientos en General Villegas por hurto agravado

La Policía local lleva a cabo 4 allanamientos en la ciudad cabecera, 3 de éstos se realizan entre la Avenida Chassaing y Vuelta de Obligado, el restante en la calle Llorente.

La causa que derivó en estos procedimientos es Hurto Agravado por la Participación de un Menor en la sustracción de motos.

Hasta el momento trascendió que fue hallada una moto que contaba con pedido de secuestro, un motor y otros elementos de interés. AMPLIAREMOS