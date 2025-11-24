Los villeguenses Bas y Días se consagraron campeones nacionales de pádel

La dupla formada Federico Bas y Bruno Días, ambos de General Villegas, se coronaron campeones nacionales de pádel en 7° categoría.

La final que disputaron este mediodía en Córdoba, Capital, la ganaron de la siguiente manera:

4-6, 6-3, 6-1

Los villeguenses lograron esta oportunidad nacional tras sido campeones provinciales en el torneo de APOB, la Asociación Bonaerense de este deporte a la que representaron.

Otras parejas del distrito tambien llegaron a esta instancia a nivel país en otras categoríaz, pero no lograron superar la final, no obstante, estas representaciones demuestran el nivel de jugadores que existen en General Villegas.