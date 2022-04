Tellechea al estilo Calixto: el intendente de Ameghino habló de la autonomía municipal, la ascendencia de la UCR en Juntos y otros temas (VIDEO)

En Ameghino, el intendente recibió a Distrito Interior para abordar diferentes temas de la realidad política y de gestión. Así fue como en un pasaje publicado tiempo atrás se refirió al comportamiento del presidente de la nación con la oposición la que consideró oportunamente debe acompañarlo para que finalice el mandato sin ponerle palos en la rueda, lo que garantizará la institucionalidad en la Argentina.

Al referirse a la política partidaria, el Jefe Comunal de extracto radical consideró que en la coalición que forma su partido «se tienen que igualar un poco los tantos» respecto a la participación de la UCR.

Nos juntamos para ganarle al kirchnerismo con 6 o 7 puntos en común que al momento de asumir eran muchos más, eso nos perjudicó, debemos ser más amplios y definir qué queremos de Juntos por el Cambio, comenzó diciendo, confesando que para él, hasta Milei tendría lugar; eso como muestra d elo amplio que debe ser el Frente. Nos tenemos que poner de acuerdo, nada más, insistió.

Sobre un nuevo período para aquellos intendentes con dos mandatos, Tellechea no comparte la idea de perpetrarse, tanto que aseguró, no iría, aunque pueda, por un tercer período. Estaba de acuerdo con la Ley presentada por Vidal, de la no reelección indefinida.

Está convencido que la mejor forma de gobernar es hasta dos período de cuatro años.

Hay que fortalecer a la dirigencia joven y en ese sentido ejemplificó con aquellos casos de mandatarios municipales que permanecen o han permanecido por más de 20 años, lo que equivale en que en 100 años haya un promedio de 4 intendentes; los jóvenes que militan dirán ¿para qué me esmero si no voy a tener posibilidades?, lo mismo con los legisladores.

Desde finales del 2021 y con más fuerza en los inicios del 2022 la autonomía municipal ha comenzado a ser un tema recurrente, sobre todo en aquellos municipios gobernados por fuerzas opositoras al gobierno provincial; tal es el caso de Ameghino, donde el primer mandatario, considera que de lograrse, en algunos casos sería sumamente conveniente ya que nadie como el propio intendente conoce las verdaderas necesidades de su distrito, incluso para la toma de decisiones, como es el caso de la designación de autoridades policiales.

Tellechea considera que es un debate difícil pero que en algún momento se debe dar.

Sobre el final fue consultado acerca de la importancia que considera tiene que hombres o mujeres de la política de distritos del interior como lo son Alexis Guerrera de General Pinto hoy Ministro de Transporte, Patricio García de Ameghino en Vialidad Nacional, o Berchi, también de Ameghino, en la Dirección de Educación Agropecuaria de la Provincia.

Luego de analizar la cuestión con una óptica optimista, se refirió al último caso, del que recordó fueron rivales en las últimas elecciones venciéndolo por poco margen; si tuviera que hacerle un pedido sería la concreción del camino asfaltado a la Escuela Agropecuaria de la que Gerardo berchi fue el Director. El trabajo en conjunto, más allá d elas ideologías, si es en beneficio de los ameghinenses, no debe estar en discusión, aseguró.

