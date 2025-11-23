Un hombre fue trasladado al hospital tras accidentarse con su auto cerca de Charlone
Esta tarde alrededor de las 15 horas se produjo un accidente frente a Ceferino Nanuncurá, en cercanías de Coronel Charlone.
Hasta el lugar llegaron dos dotaciones de bomberos voluntarios a cargo del Jefe del Cuerpo Activo, Emanuel Fernandez, quienes asistieron al hombre de unos 65 años, de Charlone, que se había despistado, cayendo «de punta» dentro de un zanjón.
El conductor y único ocupante estaba fuera del habitáculo, pero se encontraba apretado por el rodado por lo que luego de superada esa situación, fue inmovilizado y de inmediato trasladado al CAPS de la localidad; posteriormente se lo derivó al hospital municipal.
Una vez cumplimentadas esas tareas, se retiró el Chevrolet Corsa trasladandolo al casco urbano.