Germania está viviendo la fiesta más convocante del distrito y es un éxito

La 18ª Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero Germaniense está transitando la última de las tres jornadas que la formaron este año, ya que el viernes se agregó un evento nocturno.

Con el tiempo meteorológico que este año devolvió lo que quitó en otras oportunidades donde la lluvia ha sido un gran obstáculo, pero nunca un impedimento; el público acompañó desde el comienzo la más popular de las fiestas con las que cuenta el Partido de General Pinto.

Ayer el Parque Municipal lució colmado y cada una de las presentaciones, desde los artistas de la localidad, hasta los números centrales de la noche, se lucieron en el escenario mayor que tuvo en frente un público dispuesto a retribuir con aplausos fuertes la entrega que estaban recibiendo.

Al encendido del fuego a la medianoche, lo acompañaron los fuegos artificiales que este año fueron el agregado de la noche.

El domingo arrancó con el tradicional desfile de Agrupaciones en las calles de la ciudad al que concurrieron, como cada año, las autoridades municipales y al que siempre acompaña el público, luego todo volvió a centrarse en el Parque.

Esta tarde luego de servirse el esperado asado (que nunca falla), motivo del encuentro, le siguieron las pruebas de riendas y más tarde volverá a «encenderse» el escenario.

Las cantinas, el patio de éstas, el Paseo de los Artesanos y cada sector del Parque que forma la Fiesta cuenta con gente, lo que convierte a esta edición quizá en una de las que más público ha reunido en los últimos años.

Sin dudas representa la maduración del esfuerzo, el compromiso, y la reinversión siempre a tiempo. Germania siempre se volcó a este evento, siempre trabajó para que no se pierda y apostó; hoy, la Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero Germaniense se constituyó en una fiesta de la región que logra unir tradición con oportunidad, dado que se ha generado un círculo virtuoso entre la gente que encuentra un lugar para disfrutar ampliamente, la comunidad que logra cosechar los frutos del esfuerzo que significa la organización, y el Estado local, que ve materializada la idea de acompañar a las instituciones, apoyándolas con sus recursos para que sean tan autónomas, como capaces de sostenerse.

Si bien para el cierre faltan aún unas horas, con el resultado parcial, se puede sentenciar que está siendo un éxito.