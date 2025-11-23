Clínica La Pequeña Familia inauguró un nuevo edificio destinado a potenciar los servicios de la región

La Clínica La Pequeña Familia concretó oficialmente la inauguración de un proyecto de

ampliación y modernización edilicia, lo que representa una inversión clave en infraestructura y tecnología. Esta acción permitirá potenciar la capacidad de atención de alta complejidad y, fundamentalmente, elevar la calidad del servicio para toda la región.

Este nuevo edificio representa un avance sustancial en el desarrollo de los servicios

asistenciales de la Clínica y reafirma su compromiso con una salud moderna, segura y

accesible para la comunidad.

El acto inaugural se llevó a cabo el jueves 20 de noviembre a las 11h, y contó con la

presencia de autoridades municipales, representantes de entidades financieras, financiadores del sistema de salud (obras sociales y prepago) y público interno. La ceremonia incluyó la bendición del sacerdote, un recorrido guiado por las nuevas instalaciones y un ágape final.

Nuevas Áreas que Marcan un Salto en Calidad e Infraestructura

Las instalaciones inauguradas disponen de espacios modernos, amplios y funcionales,

diseñados para optimizar los circuitos asistenciales y responder con mayor eficiencia a las

necesidades de la comunidad. En este nuevo edificio se concentran servicios esenciales

como:

Guardia de Adultos: Infraestructura completamente rediseñada para brindar una atención de emergencias más eficiente y segura.

Guardia Pediátrica: Circuitos y áreas de atención diferenciados, esenciales para la atención

especializada en un entorno adecuado para la infancia.

Hemoterapia: Un espacio más amplio que optimiza los circuitos de donación, control y

preparación de componentes sanguíneos.

Hospital de Día: Área ampliada destinada a tratamientos y procedimientos ambulatorios

programados.

Laboratorio de Anatomía Patológica: Relocalizado y modernizado para garantizar

diagnósticos de alta precisión en soporte a los servicios de alta complejidad.

Esta inauguración constituye un hito para la institución y para la salud de Junín y la región,

reforzando la misión de la Clínica de brindar una atención de excelencia basada en

infraestructura de vanguardia y equipos altamente capacitados.