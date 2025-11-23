Un villeguense involucrado en accidente en la Ruta 188 y 66, cerca de Ameghino

Esta tarde un joven que circulaba a bordo de una moto 110 cc. por la Ruta 188 a la altura del cruce de ésta con la Ruta 66 que conduce a Blaquier protagonizó un accidente con un automóvil.

Según trascendió, la moto habría girado en «u» sobre el asfalto en el momento que el auto, un Volkswagen Tiguan, circulaba en sentido Villegas – Ameghino, con una familia a bordo que regresaba de sus vacaciones.

Dada la situación quien manejaba el auto impactó al otro rodado en la rueda delantera, evitando lo que pudo ser una tragedia.

El choque produjo la caída del motociclista que fue trasladado al hospital de la vecina ciudad.

En principio, estaría fuera de peligro.