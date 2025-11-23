Otro domingo, otra oportunidad: se realiza la Feria de Automóviles usados al aire libre en General Villegas

La iniciativa de Carenzo Automotores, de los hermanos Adrian y Gabriel Carenzo, vuelve a sumar otro capítulo a esta propuesta que va siendo tenida en cuenta y aprovechada en cada realización por la gente de General Villegas y de la zona qie se acerca a averiguar o concretar un negocio.

El motor de esta propuesta es que puedan acceder al primer auto o renovar el actual todas aquellas personas que lo deseen.

Para ello es fundamental acercarse al predio que se encuentra sobre el acceso principal de General Villegas, frente al boliche bailable Winter.

Otra posibilidad que ofrecen es la toma en xonsignacion de las unidades. Quienes tengan un vehículo a la venta tienen en este espacio la posibilidad de ofrecerle.

La iniciativa que comenzó hace aproximadamente dos meses se va afianzando y ya cue ta con dos días fijos para su realización, los miercoles y los domingos.

Hoy, con el fin de semana largo transcurriendo y el tiempo hir