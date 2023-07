General Pinto: el Monumento a la Madre se convirtió en el símbolo del reclamo por la muerte de Patricio Pacheco

Este sábado encabezada por María Elena Silva, mamá de Patricio Pacheco, la familia volvió a reclamar justicia por el crimen ocurrido el pasado 8 de julio de 2023, con una marcha pacífica.

La.colimna partió desde el frente de la sede del club Deportivo, una de las cabeceras de la Avenida Mirre, arteria principal de la ciudad, y desde allí caminaron hasta el Monumento a la Madre que se encuentra en la.Plaza Principal, lugar elegido, quizá espontáneamente, desde la primera manifestacion de este tipo en la que María Elena participó.

En ese sitio la mujer del dolor inconmensurable se ha dirigido a la comunidad que la ha acompañado como lo hizo en esta oportunidad.

«Han bajado línea desde la cúpula policial y municipio para que no a acompañen; para que la gente no esté», dijo el sábado, seguramente haciendo referencia a que a simple vista el número de personas presentes era menor al de las oportunidades anteriores.

Asegueó que «no nos vamos a cansar de pedir justicia», y remarcó, «lo que estoy pidiendo ya no es solo por Patricio, es por todos los jóvenes que están en Pinto, considero que es necesario cuidarnos entre todos»

Sobre la causa, sostuvo que no está al tanto de la causa dado que la representación está en manos del estudio de Burlando, al mismo tiempo dejo que las declaraciones de la Fiscal no coinciden con lo que ella considera, motivo por el cual continúa pidiendo por la detención de Patiño, amigo de Sancho, el homicida de Patricio Pacheco, a quien consideran desde la familia de la víctima que es el instigador del crímen.

Patiño no fue hallado cuando se lo intentó ubicar por parte de la Policía, y hasta el momento en la comunidad no se sabe de él; de todas maneras para la justicia, no existen elementos para imputarlo.

«A mi me destruyeron la vida, pero ha cambiado la vida de los chicos del pueblo», a esa frase la sostuvo al afirmar que la Policía y los malvivientes amedrentan a los jóvenes de la ciudad.

María Elena adelantó que para el 8 de agosto, día en que se cumple el primer mes de la muerte de su hijo, se realizará una nueva marcha pacífica en la Plaza Principal con velas.

Relacionado