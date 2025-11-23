«Bailá, Vení, Volá» cierra el año con un festival a beneficio del Jardín N° 914

Esta tarde desde las 19:30 horas la profesora Florencia González, responsable de la Escuela de Danzas, «Bailá, Vení, Volá» cierra el año con sus alumnas en la explanada del Museo Histórico Regional. A su vez, actuarán Escuelas de Danzas invitadas

La entrada es libre y gratuita, pero el evento tiene un lado solidario cuyo fin es colaborar con el Jardín de Infantes N° 914, del barrio La Trocha, por lo que, quienes lo consideren, puedan llevar artículos escolares, juguetes o libros. No es obligatorio.

El público puede llevar su repostera, y se recomienda repelente, para disfrutar de un espectáculo que resulta dinámico, artístico y sobre todo entretenido.

Niños, adolescentes y adultos, serán los encargados de hacer disfrutar la tarde de este domingo, en el marco del fin de semana largo.