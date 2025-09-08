Denuncian ataque vandálico a vehículos de integrantes de LLA en General Villegas

Anoche dos vehículos pertenecientes a integrantes del espacio libertario resultaron con sus ruedas pinchadas producto de puntazos.

Desde La Libertad Avanza local, no dudan que se trató de un ataque direccionado, con un mensaje.

La camioneta y el auto dañados, se encontraban estacionados en la calle San Martín entre Vieytes y Alberti.

Al repudio de lo ocurrido se le sumó la denuncia en la comisaría local.