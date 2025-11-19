Incendio trágico en Tres Algarrobos: murió un hombre dentro de un bar

Esta madrugada, alrededor de la 1:30 horas, se produjo un trágico incendio en el conocido “Bar Rossi” de la vecina localidad.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía y personal del Hospital Resano.

La zona quedó delimitada con cinta de seguridad para preservar la propiedad mientras se realizan las pericias correspondientes.

El bar no estaba en atención al público al momento del incendio.

Una vez controlado el fuego, una ambulancia del sistema de salud permaneció en el exterior, junto a familiares del propietario, quien se encontraba dentro del lugar durante el incendio y falleció.

Los peritos continúan trabajando para determinar las causas del hecho, publicó FM Láser.

Fotos interiores de Todo Cuenca.

Todo Cuenca/Colaboradores.