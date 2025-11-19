Entre Ameghino y Granada: «El fuego y el humo se observan desde la ruta»

Minutos antes de las 20 horas un lector de Distrito Interior envió imagenes, de las que realizamos la captura que forma la portada, sorprendido por la magnitud del humo y las llamas que se observan desde la ruta, explicó.

Ante la consulta, desde Coronel Granada informaron a nuestro medio que se trata de un icendio de malezas en un campo cercano a Coronel Granada, en la parte posterior de la laguna.

Es un incendio controlado de importante magnitud, del que se supo una vez iniciado.

De allí que, como ha ocurrido en situaciones similares, se recomiende s quienes van a realizar lo den aviso oportunamente para evitar movilización de bomberos o la preocupación de la gente que da aviso de manera inmediata y permanente.

