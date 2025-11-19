La Morocha estrenó sucursal: apostar a crecer, dando más trabajo y valor agregado a la ciudad (VIDEO)

Christian Rovassio lleva unos 20 años dedicado a este rubro y desde el inicio, de manera sostenida, está enfocado a mantener la calidad de los productos, que cada vez suma más.

El próximo 23 se cumplirá el mes desde la apertura de la primera sucursal en la ciudad, ubicada en la Avenida Chassaing Sur 525.

Este punto, no es casual, por el contrario, Rovassio llevaba tiempo observando esta arteria de General Villegas a la que refiere en la entrevista con Distrito Interior.

Actualmente La Morocha cuenta con un plantel de 18 personas empleadas de manera efectiva, grupo al que su propietario reconoce con una palabra: fundamental.

La estructura lograda, la demanda y la respuesta de los clientes ponen a la empresa, que conserva intacto el espíritu familiar, con expectativas y proyección de continuar creciendo, entre otros desafíos, orientándose cada vez más a la pastelería.