Un sector de General Villegas totalmente a oscuras en sus calles, piden circular con precaución (VIDEO)

Se trata del barrio Fonavi II en las inmediaciones del CAPS, donde la tormenta produjo el corte de cables, u otra falla por lo que se encuentra el sector sin luz.

Ante la oscuridad absoluta, se solicita a los conductores circular con máxima precaución.

El personal del servicio eléctrico del municipio se encuentra abocado a la tarea de reparación pero aún no han llegado a este lugar.

