General Villegas: el joven de 19 años apuñalado fue operado y se encuentra en Terapia Intensiva

A la medianoche se produjo una pelea entre dos personas que terminó con uno de ellos, un joven de 19 años, apuñalado con un arma blanca.

El hecho tuvo lugar en un departamento de la calle Rivadavia entre Nagore y Avenida Mitre.

El herido fue trasladado al hospital por el SAME, donde debió ser intervenido en el quirófano por las heridas que presentaba en el pleuro abdominal izquierdo.

Tras la operación quedó alojado en Unidad de Terapia Intensiva, donde se encuentra lúcido, aunque las próximas horas serán determinantes para establecer su estado de salud y evolución.

Por lo ocurrido inició una investigación bajo la carátula de Heridas Leves en la que interviene la UFI N° 1 a cargo del Dr. Leandro Cortellezzi.