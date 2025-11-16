Cuatro villeguenses protagonizaron un despiste y vuelco en la Ruta 33

Los cuatro ocupantes, todos mayores de edad, regresaban desde América, a bordo de una Volkswagen Surán, donde habían participado en la Expo, cuando a la altura del kilómetro 423, unos 15 kilómetros de General Villegas, despintaron y volcaron

Al arribo del personal de la Policía de Seguridad Vial, todos habían salido por sus propios medios y trasladado del mismo modo a la ciudad.

Se desconocen las causas que provocaron el siniestro.