En Banderaló la tormenta voló el techo de una vivienda (VIDEO)

La tormenta de fuerte viento y lluvia que vivió General Villegas y algunas localidades del distrito se sintió con más fuerza en algunos puntos.

Mientras que en la ciudad cabecera predominaron los cortes de cables y la caídas de postes y palmeras, en lugares como Banderaló, una vivienda sufrió la voladura del techo.

Al momento de lo ocurrido, la familia que allí habitase encontraba en General Villegas.

Los Bomberos trabajaron protegiendo el inmueble con la colocación de nylon, maderas y alambre para evitar que el daño fuera mayor, hasta el día de hoy en que, si el tiempo meteorológico lo permite, se restituya el techo.

En el hecho también intervino Desarrollo Social, que informó que la familia pasaba la noche en casa de familiares, por lo que no fue necesario activar el protocolo de evacuación.