Tras la tormenta: «El 80% de General Villegas está sin luz» (VIDEO)

Cristian Irusta, Segundo Jefe de Bomberos, habló con Distrito Interior de la situación actual tras el paso de una fuerte tormenta de viento principalmente.

Hasta el momento no se registran personas afectadas, ni voladuras de techos, aunque sí, muchas caídas de palmeras, postes y cables que mantienen a la ciudad, a las 21:00 horas, sin electricidad en un 80%.

Dado que se encuentra lloviendo, y en algunos casos, la situación se puede presentar compleja, es probable que el servicio demore un largo lapso en ser restituído.