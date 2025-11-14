Todo Hogar estarenará su outlet el domingo con precios hasta el 50% más baratos

Por primera vez, la casa de artículos del hogar y muebles, ubicada en la tradicional esquina de Moreno y San Martín realizará un outlet.

En esta oportunidad se tratará de juegos de comedor, sillones y muebles de pino.

El día elegido para esta prueba piloto que resulta una gran oportunidad para la gente será el próximo domingo 16 de 11 a 20 horas en su local frente a la Plaza Principal.

Si resulta, como se espera, habrá mas outlet, comentó Mauricio Piñel, propietario de la firma.

Agregó además que las rebajas alcanzan hasta el 50%.