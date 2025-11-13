El cuarto Encuentro Distrital con la Palabra llegó a su fin en Iriarte

El martes se completó el cronograma de actividades de cuarto Encuentro Distrital con la Palabra en Iriarte.

Durante la mañana, junto a estudiantes de Escuela Secundaria N° 3 del ciclo superior, docentes y la guía del profesor Ezequiel Romañelli, se realizó un recorrido por la localidad destacando puntos de interés del patrimonio material e inmaterial del pueblo.

Durante la tarde, estudiantes del ciclo básico y sus profesores fueron en bicicleta hasta el Museo de Iriarte. Allí analizaron la organización del espacio y la importante función educativa y de interés turístico que cumple el museo.

Se trabajó en forma articulada para fortalecer las prácticas de enseñanza desde el Gobierno Municipal, (Dirección de Educación, Dirección de Cultura, Dirección de Medio Ambiente, delegación de Iriarte), CIIE «Cora Pelosi» y Jefatura Distrital de General Pinto, en esta oportunidad, con la Escuela de Educación Secundaria N° 3, expresaron desde el Estado municipal.