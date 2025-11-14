General Villegas: no habrá agua corriente durante toda la mañana del viernes

ABSA informa que mañana, viernes 14, se realizarán dos reparaciones sobre la red de agua, una en la intersección de las calles Sarmiento y Vieytes; y otra en Sarmiento, entre Alberti y Moreno, en General Villegas

Producto de las tareas, se interrumpirá el suministro de agua en toda la localidad desde primera hora de la jornada hasta pasado el mediodía.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias afectadas realizar las reservas de agua a su alcance, y limitar su uso para instancias de consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.