Germania fue sede de un encuentro de coros de la región
El sábado, la localidad fue anfitriona de un encuentros de coros provenientes de diferentes puntos de la región
El Coro Municipal de General Pinto, con la dirección del profesor Nicolas Silva y el grupo de coreutas UNICANTO, fueron los anfitriones de esta gran celebración del canto coral.
Entre los visitantes estuvieron los coros de Lincoln y Bragado, disfrutando de un espacio creado para tal fin y haciendo disfrutar de un espectáculo que no resulta frecuente.
Los Delegados de Germani, Darían Roldan y Mary Torres, de Iriarte, junto a la Directora de Cultura, Celia Gariboldi fueron parte del público.
Los espacios donde se desarrolló el encuentro fueron la Capilla Sagrado Corazón, que cedió el espacio para que actúen y el Club Juventud Unida donde se realizó la cena de camaradería con lo que se finalizó.