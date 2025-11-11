Hallaron una avioneta abandonada en un camino rural de Arequito

Dos productores agropecuarios encontraron esta mañana, durante las primeras horas, cuando se dirigían a trabajar, una avioneta abandonada, sin ocupantes.

Fue en la zona rural de Arequito, a unos 4 kilómetros al sudoeste de la localidad, informó Radio del Sur, de Casilda.

Aparentemente tuvo un desperfecto al aterrizar. Numerosos efectivos policiales trabajan en el lugar.

La avioneta tiene matrícula nacional. Investigan un paquete envuelto en nylon color verde.

No descartan ninguna hipótesis.