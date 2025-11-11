De cara a las próximas pruebas libres: la pasión por los fierros se transmite de generación en generación (VIDEO)

El domingo próximo vuelven a realizarse las pruebas libres en el circuito del club Eclipse; esta nueva edición tiene altas las expectativas, esperando los organizadores, que el clima acompañe para que anime mucho más a los corredores y público, que no fallan.

En la última edición, Distrito Interior habló con José Arbas, integrante de una familia que es sinónimo de karting y automovilismo. En el primero de los casos, no solo como corredor en sus años de niño y adolescente, sino porque su familia tuvo mucho que ver con la época dorada de este deporte, al que su padre le dedicó mucho tiempo y recursos.

Hoy, convertido en padre, comparte esta pasión con Pedro, su hijo, quien le produce los mismos miedos y disfrute, que ahora entiende, tenían sus padres.

Mientras unos pocos que organizan luchan en cada fecha por poner a General Villegas entre las plazas elegidas y posibles para futuras competencias oficiales, este fin de semana volverán a girar los karting y las motos en el circuito compactado de la Avenida Chassaing Sur, frente al predio del CEC.

Juan Rodríguez, uno de los organizadores de las pruebas libres