La Libertad Avanza villeguense celebró el triunfo de octubre con un asado y hubo análisis en la sobremesa

El sábado el equipo de La Libertad Avanza, así llamado el bloque en el Concejo Deliberante, aunque fuera de éste conserven el nombre original de Villegas Avanza; junto a una parte de los fiscales participantes en la última elección, celebraron e ltriunfo y analizaron el futuro en el plano local.

El encuentro que tuvo lugar en una quinta privada ubicada sobre la Ruta 33, reunió a unas 120 personas.

Si bien el objetivo principal fue la de celebrar, lo cierto es que fue una oportunidad para afianzar el grupo e intercambiar ideas y opiniones de cara a o que viene de cara al próximo 10 de diciembre en que asumen los nuevos concejales y, mirando en lo local, la representante de la cuarta sección, oriunda de Piedritas, la senadora Analía Balaudo.

A la luz de los resultados, el espacio que representa a javier Milei, se jacta de ser metódico en los pasos que dan políticamente, por lo que este asado habría sido en sí, un encuentro de amigos, o buenos conocidos, con tinte político, donde indefectiblemente más de uno pronunció el número 2027.