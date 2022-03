IMÁGENES SENSIBLES: se recupera el hombre atacado por un menor en Elordi mientras se aguardan medidas que eviten otro hecho de esta naturaleza

El hecho del que informara oportunamente Distrito Interior ocurrió durante la noche del sábado en una vivienda de la localidad de Elordi, distante a 15 kilómetros de General Villegas,alrededor de las 21:00 hs.

La Policía fue alertada por un llamado que solicitaba de manera urgente la presencia policial y una ambulancia debido a lo que estaba ocurriendo en ese momento.

La pareja formada por Julio César García y Fabiana Tévez se encontraba en su casa cuando irrumpió un menor de 17 años luego de patear la puerta, quien portaba un cuchillo con el que atacó a García provocándole al menos una puñalada y cortes en su espalda, tal como las imágenes muestran. La lucha en la que se trenzaron ambos hizo que a pesar de las heridas, la víctima pudiera sacar del interior al agresor mientras arribaban el móvil policial y la ambulancia.

La llegada del equipo de Emergencias y la Policía se dio a los pocos minutos del llamado, dado que previamente un familiar del adolescente, aparentemente la madre, había dado aviso porque éste se había provocado cortes con una botella rota. Todo indica que en ese momento estaba fuera de si.

No es la primera vez que entre las partes existe un conflicto de esta naturaleza, el atacante lo ha hecho hacia la víctima también con un arma blanca, incluso provocándole heridas en una de sus orejas, contó a Distrito Interior Fabiana, la esposa de García, quien asegura que existe por parte del menor una obsesión hacia ellos, no descartando que su condición de mujer trans sea el principal motivo, porque no haya otra razón para que proceda del modo en que lo hace.

«Hace poco tiempo que abandoné la silla de ruedas por una quebradura múltiple en mi pié, provocada por él (el menor)», amplió.

Este detalle pone al caso en otro plano dado el avance que existe legislativa y legalmente sobre la cuestión. No solamente se está ante un conflicto cuyo grado de violencia ha ido en crecimiento sino que, presuntamente motivado por el odio, el desenlace por las amenazas denunciadas por la pareja, puede ser irreversible para cualquiera de las partes.

Hasta este lunes García y Tevez permanecían en la casa de un familiar fuera de Elordi por recomendación de la Policía, mientras que el menor, por su condición, permanecía en libertad. Aún no estaba confirmado pero se podría disponer de un efectivo que custodie la casa del matrimonio; eso era hasta el momento solo una posibilidad.

En todo momento la entrevistada destacó la preocupación por el proceder del atacante quien no muestra límites cuando avanza hacia ellos; incluso el único efectivo policial que se hizo presente la noche del sábado, también fue agredido por el joven quien en un ataque de ira golpeó al uniformado con un barrote de hierro.

La madre del menor se mostró interés en que la situación pueda ser resuelta sin que se repitan estos hechos, tal es así que Tevez contó que pudo dialogar en buenos términos con la mujer, con quien no tienen problemas. «De los integrantes de esa familia el único que muestra ese comportamiento es el adolescente», concluyó.

La causa tramita en la Fiscalía de Menores de Trenque Lauquen.

Relacionado