Está abierta la convocatoria a Guardavidas para el Balneario Municipal y piletas de los pueblos en General Villegas
La Secretaría y Dirección de Deportes de General Villegas invita a todos los interesados a postularse para desempeñarse como Guardavidas en la próxima temporada estival del Balneario Municipal y las piletas de los pueblos del partido.
Enviar CV y/o consulta a deportesgralvillegas@gmail.com o dirigirse a la Secretaria y/o Dirección de Deportes (SUM)
Requisitos de postulación:
- Libreta de guardavida.
- Reválida habilitante vigente ( título habilitante).
- Apto médico.
- Contar con disponibilidad horaria.
Horario: De lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas.