Está abierta la convocatoria a Guardavidas para el Balneario Municipal y piletas de los pueblos en General Villegas

La Secretaría y Dirección de Deportes de General Villegas invita a todos los interesados a postularse para desempeñarse como Guardavidas en la próxima temporada estival del Balneario Municipal y las piletas de los pueblos del partido.

Requisitos de postulación:

Libreta de guardavida.

Reválida habilitante vigente ( título habilitante).

Apto médico.

Contar con disponibilidad horaria.

Enviar CV y/o consulta a deportesgralvillegas@gmail.com o dirigirse a la Secretaria y/o Dirección de Deportes (SUM)

Horario: De lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas.