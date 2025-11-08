Hoy, La Noche de los Museos en General Villegas: una cita con el arte también en los pueblos del distrito

La propuesta se realiza simultáneamente en Museo de Bellas Artes Carlos Alonso y al Museo Histórico Regional, en la ciudad cabecera, además de los museos de Piedritas y Cañada Seca.

Hoy sábado 8 de noviembre, desde las 20 horas, el distrito vivirá esta experiencia que es abierta a toda la comunidad. Esta iniciativa permite recorrer y descubrir los espacios culturales y de arte del distrito, donde se exhibirán muestras especiales.

En el Museo Carlos Alonso se presentará «Carlos Alonso y los paisajes», una muestra que reúne obras de gran formato y una paleta de colores maravillosa”, son paisajes de Mendoza, Córdoba, el Norte y de General Villegas. Este material resulta sumamente importante ya que ha sido expuesto en importantes lugares, como el Museo Fortabat, el Museo Nacional de Bellas Artes, entre otros.

Es de destacar que para poder exhibir la obra se requirió de un importante trabajo de gestión y logística que se pude lograr con el trabajo de la Dirección de Cultura, desde su titular, hasta el equipo que entiende en este tema; de allí, que resulta interesante que la gente sepa que la ciudad contará con esta exposición de primer nivel, que permanecerá expuesta hasta el mes de enero.

Aunque no se tenga un vínculo estrecho con el arte, siempre es un buen programa animarse a descubrirlo.

A su vez, en el Museo Histórico Regional, se expondrá una muestra dedicada a los almacenes de ramos generales, esos lugares que hoy representan recuerdos de otra época, de la que especialmente nuestros abuelos han hecho o hacen referencia.

Habrá una recreación en el interior donde los visitantes podrán viajar en el tiempo, interactuando con algunos objetos.

En el Museo de Cañada Seca, se habrá una presentación del Grupo de Canto Colectivo y una exposición sobre la Educación y los 125 años de la localidad, cumplidos hace poco tiempo, también una muestra artística con obras de Marianela Piñas.

En el Museo de Piedritas, se presentará «A través del tiempo», una muestra con fotografías de la Fototeca, donde habrá instrumentos musicales, vestimenta, butacas del antiguo cine y obras de artistas de la localidad de todos los tiempos.

En todos los casos la entrada es libre y gratuita.