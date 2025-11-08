Viviana Bernadó ganó el 1° Premio del Concurso de Cuentos de Buenos Aires, con una obra que evoca a General Villegas

Viviana Bernadó acaba de ganar el 1° Premio del Concurso de Cuentos de la ciudad de Buenos Aires.

Se trata de un libro de cuentos de ficción que vio la luz hace unos años, pero ambientados en un paisaje rural, de pueblo pequeño que inevitablemente evoca a General Villegas, donde su autora nació y se crió.

«Los cuentos de Aquello era el cielo crean con lazos sutiles un solo mundo de belleza áspera y extraordinaria al borde de lo rural, en pueblos que persisten bajo la ‘luz cruel’ de la provincia; se lee en la presentación que Amazon realiza del libro.

Lo paradójico de este reconocimiento, es que Viviana, quien se encuentra en nuestra ciudad dictando talleres en la Biblioteca (lleva años viviendo en Capital Federal), se enteró que era la ganadora en el momento en que saludaba a su mamá y hermano mayor, apenas llegada a su tierra.

El Premio es otorgado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y en este caso corresponde al bienio 2020/2021, dado que desde entonces no se otorgaba.