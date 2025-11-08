Intentaba descartarse de 8 cachorritos vivos dentro de una bolsa de residuos, está imputado

El hecho ocurrió en General Pinto hace unos 10 dias, pero la noticia trascendió recientemente cuando las autoridades judiciales indicaron a las denunciantes de la formación de la causa.

El sujeto, un hombre de la ciudad, circulaba a bordo de una moto por la calle Iacianci, frente al supermercado El Gauchito cuando perdió la bolsa negra de residuos que llevaba consigo.

La vecina que vio la situacion se acercó hasta el bulto para recogerlo, preservarlo y devolvérselo, pero algo le llamó la atención al recogerlo del suelo.

Advirtiendo que se trataba de uno o mas animales abrioʻ la bolsa y halló con espanto qie había 8 perritos recién nacidos.

Del total solo uno sobrevivió, los restantes estaban muertos, y a pesar del esfuerzo, fue imposible revivirlos.

La mujer dio aviso a la Policía y desde la comisaría habrían indicado que inyervendrían, sin embargo, el hecho se judicializó una vez que integrantes de Patitas Pinto, el grupo de rescatistas que una vez mas se comprometieron por los animales, radicaron la denuncia.

A partir de allí, con los testimonios recogidos y las imágenes del Centro de Monitoreo Municipal y particulares se pudo identificar al responsable.

Por el momento lo que se conoce es que la causa está en curso; sobre las consecuencias, se esperan que sean graves y ejemploficadores, teniendo en cuenta que la Ley que protege a los animales ha sufrido cambios recientemente.

Consultada una de las integrantes del ente pintense, expresó que esto, además de no quedar en la nada, tiene que servir para evitar herejías de este tipo.

Ante lo consumado, es muy importante que la comunidad se comprometa en castrar, es la solución mas efectiva para evitar la superpoblación de perros, no obstante, no está bien que hayan sido asfixiado estos inocentes, remarcó, entendiendo que su destino sería de todos modos el qie tuvieron.

Acerca del perrito que sobrevivió dijo que está siendo alimentado con biberón y evoluciona favorablemente.