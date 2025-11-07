Cuatro allanamientos positivos en Germania en domicilios de motociclistas irresponsables

La Policía de Germania, con la colaboración de sus pares de Iriarte y ciudad cabecera llevaron a cabo 4 órdenes de allanamientos otorgadas por el Juzgado de Paz, a cargo del Dr. Blanco, luego de ser solicitadas por la autoridad policial previas tareas de investigación que permitieron identificar a los responsables de las motos quienes infringieron la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y la Ordenanza Municipal N° 4864.

Germania, Iriarte y Pinto, 4 allanamientos solicitados previamente

4 motos secuestradas

faltas graves,

peligro para terceros y propios

colabora Monitoreo, a pesar que los conductores se tapan los rostros, aún así se identifican a los mismos, allanamientos otorgados por Blanco, del Juzgado de Faltas

Las causas del secuestro incluyen:

– Ruidos molestos

– Maniobras imprudentes

– Falta de luces

– Ausencia de chapa patente, entre otras infracciones.

Una de las motos además, tenía el motor limado, por lo que se notificó a su responsable, una persona joven de Germania.

Además, se procedió al traslado de motocicletas que permanecían desde hace más de 6 meses en el patio de la Estación de Policía Comunal de General Pinto, hacia el depósito judicial de Germania, donde serán compactadas de acuerdo con la normativa vigente.