Pan de campo 100% natural, un emprendimiento de General Villegas que busca crecer

No es un producto mas, es la creación de Marisol Chacón, una villeguense de 30 años que lleva algo más de 3 años dedicada a elaborar pan casero y galletitas artesanales, todo 100% natural, a mano y con productos de buena calidad.

Marisol contó a Distrito Interior de sus ganas de crecer con este producto que se vende bien, pero puede venderse más. Para ello más gente debe conocerlo y saborearlo.

Para garantizar la calidad esta joven emprendedora trabaja por encargue, de modo tal que produce de acuerdo a la demanda, no solo para no desperdiciar, sino para que el producto sea realmente fresco.

Cuando describe la materia prima lo hace con firmeza: «Sin conservantes, sin grasas, ni manteca agregada. Solo productos nobles y naturales, como antes», y agrega: «Crocante por fuera, tierno por dentro y con ese aroma irresistible a pan casero que convierte a la casa en hogar».

Marisol sabe que que emprender no es tarea fácil, y mucho menos crecer con este emprendimiento, por eso agregó pan integral, que al igual que el convencional, hecho con ingredientes cuidados, expresa.

En este camino del emprendedurismo no está permitido quedarse, por ese motivo, la mentora del pan de campo 100% natural agregó a lo mencionado anteriormente, si el cliente lo requiere, galletitas artesanales y otras delicias, a pedido; remarca.

«Me hacen encargues mamás de los compañeros de mis hijos, tanto del jardín como de la escuela, y así se me hace más cómodo organizarme: preparo los pedidos, y cuando voy a retirar a los chicos, aprovecho para hacer las entregas.

De esa forma evitamos hacer tantos viajes, ya que vivo en Sección Quintas y no me queda cerca del centro», describe así una de las particularidades a la hora de organizar la logística para repartir.

En este emprendimiento, ganas sobran y la constancia está, ingrediente fundamentales para crecer, pero sobre todo para perdurar. Ese es el secreto del emprendedurismo, una manera de ejercer la economía familiar, que cada día más gente elige.

«Todo lo que hago es casero, fresco y con dedicación, como hecho en casa», concluye Marisol.

Para conocer sus productos contáctala al 3388 418738.