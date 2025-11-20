Positivos: allanaron dos viviendas por hurto de bebidas en un comercio en General Villegas

Esta mañana personal de la Estación e Policía Comunal Gral Villegas realizó dos allanamientos en viviendas de la ciudad por Hurto Agravado en perjuicio de un comercio ubicado sobre la calle Sarmiento, entre Castelli y Brown donde los malvivientes, ambos adolescentes cerca de la mayoría de edad, tras saltar un portón, ingresaron en el lugar llevándose una caja con bebidas.

Las actuaciones en las que investigó la Policía local, el hecho ocurrido hace aproximadamente tres días permitió no solamente recuperar parte de lo sustraído, sino esclarecer el robo de una motocicleta en las inmediaciones de calle Castelli entre Belgrano y Arenales.

En el primer caso las cámaras de seguridad que aportaron imágenes fueron fundamentales para dar con los cacos, quienes fueron notificados de la formación de la causa.

Los procedimientos se realizaron en Castelli entre Mitre y Nagore y Luis Cardin entre Rivadavia y Castelli