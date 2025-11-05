«De paseo» por la ciudad de General Villegas (si lo ves, no lo mates)

Es un animal de esta zona, pero no resulta común verlo en la ciudad, sin embargo esta mañana, un lector de Distrito Interior, lo captó con su teléfono en una de las calles ubicadas en la parte posterior de la Subestación de Edén, donde se refugio debajo de un auto que se encontraba eestacionado.

Si bien su apariencia es poco amigable, la realidad es que no son agresivos, ni peligrosos para los humanos, salvo que se los moleste o ataque, entonces ellos se defenderán, aunque mayormente huyen.

Además son fundamentales por su alimentación, contribuyendo a mantener controladas algunas especies consideradas plagas.

Si ves uno, evitalo y no lo mates, o si lo atrapas, liberalo en zona rural.

