El cementerio de General Pinto sufrió daños tras la tormenta

Una sector de la peroferiande la ciudad cabecera de General Pinto y zona rural, como publicaremos en Distrito Interior, recibió una fuerte granizada en las últimas horas.

Las consecuencias propias de este fenómeno, se dieron principalmente por la cantidad, más que por el tamaño.

Uno de los lugares más afectados fue el cementerio donde se registraron roturas de vidrios y otros elementos en las sepulturas, además de caídas de algunas ramas, entre otros.

Hoy, el personal nunicipal se encontraba abocado a las tareas de limpieza y remoción, para luego continuar con las reparaciones que fueran necesarias. Al mismo tiempo, familiares de los difntos se acercaron para corroborar el estado de los lugares donde descansan los restos de sus seres queridos. (Fotos: FM La Sabrosita)